Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Все умершие были взрослыми, летальных случаев среди детей не зафиксировано. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае умерло еще 12 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из 12 случаев COVID-19 стал причиной смерти в шести летальных исходах.

За весь период пандемии в регионе умерло 1062 человека. Все умершие были взрослыми, летальных случаев среди детей не зафиксировано. Непосредственно от коронавируса скончались 528 человек, по иные причины смерти установлены в 530 случаях. На экспертизе находятся еще четыре человека.

Всего в крае с начала пандемии насчитывается 25225 зараженных. Из них 352 случая – завозные, в том числе 151 – из-за рубежа, 14454 случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими лицами. 7284 фактов заражения зарегистрировано у больных внебольничной пневмонией, 11570 – у заболевших ОРВИ, в 6371 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровели всего 21752 человека.

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