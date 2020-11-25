Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 ноября 2020: новые ограничения и старт выдачи бесплатных лекарств

В Алтайском крае подтверждено более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 ноября 2020: в регионе могут ввести новые ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства по итогам заседания Общественной палаты Алтайского края, в котором принял участие и министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Как рассказал зампредседателя правительства края Игорь Степаненко, зимой ожидается рост сезонных заболеваний, в том числе и гриппа. Поэтому власти введут ограничения на новогодние праздничные мероприятия.

- Возможно, оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 примет решение о переносе сроков школьных каникул. Пока обучение проходит в плановом режиме … Правительство региона пока не видит необходимости в тотальном локдауне, - отметили в администрации края.

На заседании оперштаба края было предложено ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных, досуговых мероприятий с 15 декабря по 15 января. Вскоре власти опубликуют решение по этому вопросу.

Кроме того, по информации Минздрава региона, на этой неделе начнется выдача бесплатных лекарств для лечения коронавируса. Их будут выдавать тем, кто лечится на дому. Ведомство заключило контракты по поставкам лекарств, их общая сумма достигла 75 млн рублей, часть партии уже прибыла в Алтайский край.

- Виктор Томенко поручил Минздраву разработать четкий алгоритм доставки лекарств пациентам на дом, в том числе привлечь к этой работе волонтеров, - пояснили в штабе.

Напомним, в настоящее время в регионе подтверждено более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, 21,5 тысячи человек уже вылечились. За все время пандемии скончались 1050 пациентов с коронавирусом.

- Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовано 806 569 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 255,92 исследования на каждые 100 тысяч населения, - отмечает региональный оперштаб.

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