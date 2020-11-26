Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 ноября 2020 года составило 25225

Большинство инфицированных уже выздоровели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 25 тысяч человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 224 случая заболевания. Выписались из больниц 182 пациента.

Из общего числа зараженных 1747 – это дети. Выздоровело свыше 22,5 тысяч пациентов.

По состоянию на 26 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2363 человека. Также там лежат 1489 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На амбулаторном лечении находится 761 человек. За такими пациентами врачи наблюдают на дому. Также на домашнем лечении 769 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19,

Сегодня в крае насчитывается 601 человек относится к «тяжелым» пациентам. К аппарат ИВЛ подключены 172 зараженных.

В Алтайском крае остается 1953 свободных коек для ковидных больных.

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