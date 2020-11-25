Почему в Алтайском крае не переливают антиковидную плазму

В других регионах переливание антиковидной плазмы практикуют уже несколько месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайском крае пока не используют плазму переболевших пациентов для лечения коронавируса при том, что сейчас такой метод применяют во многих регионах. Антиковидную плазму переливают в Новосибирске, Томске, Уфе, Москве, Владимире и других городах России, причем, весьма успешно.

– В 90% случаев процедура дает положительную динамику, – пишет «КП-Уфа» со ссылкой на региональный Минздрав.

Достать плазму можно, а ввести нельзя

Жители Алтайского края негодуют, почему у нас нельзя лечить больных таким способом. Иногда они видят в этом единственный выход. Так, например, пытался спасти своего 71-летнего отца житель Барнаула Андрей Ротфус.

– У нас вся семья переболела ковидом, у моих сыновей группы крови совпадают с резусом и группой деда. С вопросом переливания обратился к начальнику отделения реанимации горбольницы №12 , которая сказала, что у нас в Алтайском крае не работает протокол по переливанию плазмы,– рассказывает Андрей Ротфус. – Перевозить отца в другой город было нельзя, он лежал в реанимации. На станции переливания крови врачи нам сказали, что они уже несколько месяцев борются за применение этого вида терапии. Они предложили поговорить с лечащим врачом, если бы она согласилась, то эту плазму могли перевезти из Новосибирска, но здесь лечить отца так не имеют права. В итоге 25 октября мой отец скончался.

С такой же проблемой столкнулась жительница Барнаула Марина. Она хотела, чтобы переливание плазмы сделали ее маме, и даже объявила в соцсетях о поиске доноров. Несколько сотен человек писали в комментариях, что готовы помочь, но ничего не вышло.

– Мне сказали, что в Алтайском крае это сделать невозможно. Можно было заказать плазму в Новосибирске, но ее все равно нельзя было ввести здесь, мне не пошли навстречу, – рассказала она «Комсомолке».

«Непростая процедура»

Еще в июне этого года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил это техническими сложностями.

– Это технологически непростая процедура. В Алтайском крае нет возможности приготовления именно такой плазмы. Опыт коллег из других субъектов мы изучаем, смотрим. Это все-таки единичные случаи на сегодня, когда используется плазма крови, – цитирует Дмитрия Попова «Толк».

На запрос «Комсомольской правды» в региональном Минздраве ответили следующее:

– Министерством здравоохранения РФ метод лечения не введен в методические рекомендации, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако об антиковидной плазме сказано в девятой версии временных методических рекомендаций по коронавирусу. Перечислены показания и противопоказания, к клиническому использованию антиковидной плазмы, описан способ ее заготовки.

Мы отправили в региональный Минздрав повторный запрос с просьбой пояснить, какие именно методические рекомендации имеются в виду.

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