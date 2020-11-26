Всем сибирякам – по миллиону рублей под 10% годовых

Позвольте себе больше с потребительским кредитом от Банка «Левобережный». Тем более что максимальная сумма выросла с 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, а ставка осталась такой же выгодной – всего 10% годовых. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Фото предоставлено банком "Левобережный"

Вы можете взять в кредит до 1 млн рублей на срок от трех до пяти лет. Ставка 10% годовых устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка.Кредит оформляется на любые цели.Возрастное ограничение – от 20 до 72 лет.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом – на официальном сайте Банка «Левобережный», в интернет-банке или приложении BL-online. Предложение действует со 2 ноября по 31 декабря 2020 года.

Предоставлено банком "Левобережный"

Лично подать заявку на кредит можно до 1 декабря 2020 года. Для этого обратитесь в любой офис Банка «Левобережный» и предъявите паспорт и СНИЛС*.

Не думайте, где взять деньги – воспользуйтесь выгодным предложением и решайте, как их потратить. Получить консультацию можно в единой справочной службе банка по телефону: 8-800-3333-555.

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