Жители Алтайского края могут оплатить услуги детского сада на почте

В октябре 2020 года жители Алтайского края совершили свыше 2 260 платежей на почте за услуги детского сада. Самыми активными плательщиками за это время стали клиенты Рубцовского почтамта, которые совершили почти 900 платёжных операций по данной услуге. Барнаульский почтамт принял в октябре более 570 платежных поручений от родителей, чьи дети посещают детские сады. Сотрудниками Каменского почтамта было принято 240 платежей за услуги детского сада.

Оплатить услуги детского сада жители Алтайского края могут в любом почтовом отделении региона. Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и платежный документ, в котором указаны все реквизиты детского сада. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст квитанцию.

Осуществить платеж можно несколькими способами: наличными или по терминалу. Алтайские почтовики обращают внимание клиентов, что произвести оплату за детский сад можно и на дому. Для этого достаточно позвонить по телефону своего почтового отделения и оставить заявку почтальону. На сегодняшний день в арсенале сотрудников Почты России в Алтайском крае - 44 действующих мобильных платежных устройств.

Возможность оплаты услуг на дому с помощью МПКТ доступна каждому жителю региона. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону контактного центра Почты России 8-800-100-00-00.