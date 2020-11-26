Отопление в Барнауле станет дешевле

Барнаульцы будут экономить по 100-200 рублей. Фото: Анна Перевощикова

Барнаульцы с 1 июля 2021 года станут меньше платить за отопление. Цена за гигакалорию снизится на 5,4%, что равно 109 рублям. Такое решение приняло управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Жители Барнаул, которых обеспечивает теплом крупнейший поставщик "Барнаульская генерация" (а это 98% горожан) по 1882,47 рублей за «гиг». На данный момент цена за тепловую энергию для барнаульцев составляет 1991,52 рубля за гигакалорию. Такой она останется до 1 июля 2021 года, а потом снизится.

Благодаря изменению тарифов каждый месяц отопительного сезона барнаульцы смогу сэкономить около 100-200 рублей и более. Точные суммы зависят от площади квартиры и температуры за окном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На «голых» теплотрассах Барнаула могут согреться 10 тысяч котов

Алтайский край попал в ТОП-3 регионов с самой большой изношенностью (подробнее)