На «голых» теплотрассах Барнаула могут согреться 10 тысяч котов

За единицу измерения износа общественники взяли замерзающих котов. Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле на теплотрассе по улице Попова могут согреться 10 тысяч котов. Такой вывод сделали в результате необычного мониторинга ОНФ «С теплом – труба». В октябре активисты проверили состояние теплоизоляции труб отопления в 64 регионах России. По итогу составили рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. В ТОП-3 попала столица Алтайского края, сообщает пресс-служба ОНФ.

Интересно, что за единицу измерения износа общественники взяли замерзающих котов, ведь всем известно, что теплотрассы – любимое местечко бродячих животных. Активисты рассчитали, что одному среднестатистическому коту понадобится 30 см для комфортного лежания на трубах зимой. В Барнауле на улице Попова есть целых 3 километра «голых» теплотрасс, а значит, туда поместится 10 тысяч котов. Но от таких проплешин на трубах хорошо только животным. Людям приходится мерзнуть в квартирах и платить за теплопотери, грея кошачьи животы.

– Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств, – отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф – на население. Нужны серьезные государственные инвестиции в отрасль для сохранения теплосетевого хозяйства в малых и средних населенных пунктах, в больших городах, особенно в регионах с жесткими климатическими условиями.

Первое место в рейтинге голых теплотрасс занимает город Переславль-Залесский в Ярославской области. Там могут согреться 16 666 котов. На втором месте – город Рудногорск в Иркутской области. Там «получают» отопление 13 333 кота. Ну а на третьем месте – «столица мира» Барнаул. Всего в России ОНФ выявил более 55 км поврежденных теплотрасс.

Теперь активисты вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений. В феврале 2021 года они проведут контрольную проверку.

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