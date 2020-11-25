Барнаульца будут судить за разврат несовершеннолетних и рассылку порнографии

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодого жителя Барнаула будут судить за развращение несовершеннолетних девочек и распространение порнографических материалов. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, жертвами обвиняемого стали несколько подростков от 12 до 15 лет.

Следствие установило, что с 2018 по 2020 год 20-летний мужчина знакомился в популярной социальной сети с девочками. Во время переписки и общения молодой человек высылал им порнографические снимки, а потом уговаривал их присылать такие же фото. Этим самым он развращал несовершеннолетних. Всего следователи насчитали 11 потерпевших.

- В ходе предварительного следствия мужчина утверждал, что вел переписку лишь с целью знакомства и дальнейших отношений, не имея умысла на развращение девочек, - отметили в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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