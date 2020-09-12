Барнаулец пойдет под суд за развращение несовершеннолетней

Обвиняемому вменяют две статьи уголовного кодекса Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пойдет под суд за развращение несовершеннолетней девочки. Он присылал 11-школьнице из Томской области порнографические снимки.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, 30-летний житель краевой столицы летом 2017 года познакомился и начал переписываться в социальных сетях с 11-летней девочкой из Томской области. Он разговаривал с ней на темы сексуального содержания и пересылал порнографические материалы.

Обвиняемому вменяют две статьи уголовного кодекса - насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей и изготовление и оборот порнографии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в интернете.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.