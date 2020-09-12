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Барнаулец пойдет под суд за развращение несовершеннолетней

Он присылал ребенку порнографические изображения
Анна Перевощикова
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Обвиняемому вменяют две статьи уголовного кодекса

Обвиняемому вменяют две статьи уголовного кодекса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пойдет под суд за развращение несовершеннолетней девочки. Он присылал 11-школьнице из Томской области порнографические снимки.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, 30-летний житель краевой столицы летом 2017 года познакомился и начал переписываться в социальных сетях с 11-летней девочкой из Томской области. Он разговаривал с ней на темы сексуального содержания и пересылал порнографические материалы.

Обвиняемому вменяют две статьи уголовного кодекса - насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей и изготовление и оборот порнографии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в интернете.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Криминал