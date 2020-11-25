За сутки на Алтае скончались 15 пациентов с коронавирусом

За весь период пандемии в крае умерли 1050 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки скончались еще 15 человек, у которых был выявлен коронавирус. Как сообщает краевой оперштаб, шесть из 15 смертельных случаев напрямую связаны с новой инфекцией.

За весь период пандемии в крае умерли 1050 пациентов, в том числе 522 – из-за тяжелого течения инфекции, 524 – из-за других заболеваний. На экспертизе сейчас находятся еще четыре тела.

Напомним, по данным на 25 ноября, в регионе подтверждено более 25 тысяч случаев инфицирования ковидом. Большая часть пациентов уже вылечились, в госпиталях долечиваются 2318 человек. При этом, 608 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 166 из них – на искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения региона сообщает почти о 6 тысячах развернутых коек для больных коронавирусом, 2 тысячи мест остаются свободными.

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