Мэрия Барнаула рассказала, как украсит новогоднюю площадку на Мало-Тобольской

Строительство снежного города и украшение «Арбата» закончат к 20 декабря Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На пешеходной улице Мало-Тобольская в Барнауле установят новые световые фигуры. Строительство снежного города и украшение «Арбата» закончат к 20 декабря.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы начнут уже 5 декабря. Там появится шестиметровая светодиодная елка, световой потолок, восемь ледовых барельефов, а также две маленькие горки для малышей.

- Как и в прошлом году для оформления городка используют световые архитектурные формы по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Также в этом году решено разнообразить площадку новыми световыми фигурами. Появятся семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов, - отметили в мэрии.

Также этой зимой для гостей и жителей краевой столицы на улице будут работать 14 точек, где можно будет перекусить и согреться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Барнаула планируют открыть 21 каток в этом году

В городе готовятся к зимнему сезону (подробнее)