Власти Барнаула планируют открыть 21 каток в этом году

Цены в этом году не поднимутся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовят к открытию катков и лыжных базов. Как сообщает «Вечерний Барнаул», работа проводится во всех районах города.

Как отметил ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексей Ревякин, сейчас на объектах убирают мусор и листву, чинят и красят ограждения. Принять жителей и гостей краевой столицы уже готова 21 лыжная база, столько же планируют открыть катков.

- Как только установится хороший снежный покров, будут подготовлены лыжные трассы, и работа начнется в полном объеме. В Барнауле проводится работа по наращиванию ледовой подушки в 31 уличной хоккейной коробке. В этом году мы запланировали оборудовать 21 ледовый каток. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, все решит санитарно-эпидемиологическая ситуация, - подчеркнул специалист.

Кстати, цены, по словам Алексея Ревякина, в этом году, по сравнению с прошлым, не изменятся.

Главный специалист районного комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Евгений Петров добавил, что объекты, которые стоят на балансе каких-либо организаций, тревоги не вызывают. К примеру, стадион «Клевченя», на котором планируют организовать прокат коньков, буфет и так далее.

За незакрепленными объектами наблюдают сотрудники администрации. Так, уже поступила просьба от барнаульцев об открытии катка с прокатом спортинвентаря на проспекте Ленина,152.