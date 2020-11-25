На Алтае задержали браконьера с детенышем косули

Рейды по территории продолжатся и дальше

В Солонешенском районе задержали браконьера с тушей косули. Преступника выдали следы, сообщает «Бийское телевидение».

Мужчину около четырех часов искали в охотугодии. Общественники организации охотников и рыболовов «Вольница» в поисках браконьера прошли 10 километров по следам от трассы до лога. Задержанный оказался местным жителем, разрешения на охоту у него было. Он успел разделать тушу годовалой особи косули и спрятать в рюкзак.

- Собирался выдвигаться домой. Однако планы пришлось изменить - задержаться в ожидании следственно-оперативной группы. Правоохранители составили протокол: наказание по статье Уголовного Кодекса за незаконную охоту ему обеспечено. К тому же полицейские изъяли оружие и 16 патронов, - отмечают журналисты.

Рейды по территории продолжатся и дальше, охотники охраняют охотничьи угодья круглосуточно. При этом, больше всего внимают уделяют трассе от Бийска до Солонешного, так как обычно браконьеры охотятся в группах: один охотится, а другой доставляет и забирает товарища.

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