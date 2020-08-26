В Алтайском крае браконьеры застрелили косулю с двумя детенышами

Часть добычи браконьеров. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали браконьеров на месте отстрела диких животных. Мужчины убили трех косуль, сообщает краевое управление МВД.

Предварительно установлено, что утром 24 двое жителей села Усть-Калманка в четырех километрах от села Новотроенка застрелили косули и двух ее детенышей. Туши животных разделали на месте отстрела и уже с наполненными мясом сумками хотели уйти, но в этот момент их задержали. Услышав, что кто-то приближается, подозреваемые попытались спрятаться в кустах, но остаться незамеченными не получилось.

-Как установили полицейские в ходе разбирательства, отстрел был произведен из зарегистрированного охотничьего нарезного карабина, принадлежащего одному из задержанных. Оружие, патроны, гильзы, ножи, туши и шкуры животных полицейские изъяли, - отмечают в ведомстве.

Сумма ущерба составила 440 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба».

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