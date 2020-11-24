В алтайском городе начнет работать новое кладбище

На кладбище уже сделали разметку для захоронений, проложили и отсыпали щебнем дорогу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске в районе Песчаного борка откроется новое кладбище. В ближайшее время там начнут хоронить людей по новым правилам, пишет газета “Местное время”.

Захоронения будут проводить по нормам федерального законодательства. В частности, максимальная площадь земельного участка, который будет предоставляться под одиночное захоронение, не должна превышать четыре квадратных метра, ранее было пять.

–Такой подход будет способствовать общему виду погоста, могилы расположатся ровными рядами, в соответствии с требованиями. Расстояние между ними составит 0,5 метра, между рядами – 1 метр. Ужесточатся и требования. Если мы увидим, что оградка не соответствует стандартным размерам, то будем вынуждены ее демонтировать. Хозяева смогут ее забрать, но установить назад ее не получится, – сообщил Олег Обухович, замглавы администрации Рубцовска.

Также появилось понятие “родственное захоронение”. Люди заранее смогут оформить земельный участок либо на два, либо на три захоронения, установить там оградку и ухаживать за ним.

На кладбище уже сделали разметку для захоронений, проложили и отсыпали щебнем дорогу. На следующий год ее отремонтируют. Благоустройство будут продолжать и дальше, а у центрального входа планируют возвести часовню. Всего на новое кладбище городские власти потратили более 15 млн рублей.

Издание отмечает, что возможности старого кладбища исчерпаны. Там будут проводить только подзахоронения к родственникам, если рядом будет место.

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