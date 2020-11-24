Жительница Алтайского края обокрала отчима и пыталась его убить

Мужчину ударили ножом в шею. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Хабарского района признали виновной в краже денег и покушении на убийство отчима, пишет краевой Следком.

По данным следствия и суда, днем в апреле 2020 года женщина вместе с отчимом выпивала у себя дома в одном из сел Хабарского района. Когда родственник уснул, она похитила взяла из кармана его одежды.

Вскоре мужчина обнаружил пропажу, произошла ссора, в ходе которой хозяйка ударила ножом в область шеи гостя. Убить его не получилось, полицейские задержали женщину, когда приехали по сообщению о краже. 64-летнем пострадавшему оказали помощь медики, он выжил.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Суд, назначил ей наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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