Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 ноября 2020 года составило 1035

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 24 ноября скончались 1035 человек с коронавирусом, в том числе 516 случаев от COVID-19, 515 – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли пять человек с коронаврусом: четыре из них от COVID-19, один – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 24774, в том числе 1730 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 349 случаев – завозные, в том числе 151 – из-за рубежа; 14196 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 24774 заболевших: 7167 – у больных внебольничной пневмонией, 11274 – у заболевших ОРВИ, в 6333 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 21340 человек.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 800 тыс. человек.

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