Сын вице-мэра Барнаула покинул пост после громкого ДТП

Авария произошла 19 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Замначальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула» Филипп Воронков, сын первого вице-мэра Анатолия Воронкова, покинул свой пост. Он ушел с должности вскоре после резонансного ДТП, к которому может иметь отношение. Об этом сообщает ИА “Банкфакс”.

Информацию об увольнении изданию подтвердили в пресс-службе мэрии. 20 ноября в Филипп Воронков находился на больничном. Но уже с 23 ноября покинул пост по собственному желанию. Чем теперь будет заниматься сын первого вице-мэра Барнаула, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что резонансное ДТП произошло 19 ноября на улице Власихинской, в районе дома № 27. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого иномарка врезалась в частный дом. Очевидцы сообщили, что за рулем иномарки мог быть Филипп Воронков.

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