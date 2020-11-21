СМИ: за рулем врезавшегося в дом автомобиля мог быть сын вице-мэра Барнаула

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

19 ноября в Барнауле иномарка врезалась в дом. По информации ИА “Банфакс”, за рулем автомобиля мог быть сын первого вице-мэра города Анатолия Воронкова, действующий чиновник горадминистрации Филипп Воронков. Однако достоверно это неизвестно.

Сейчас Воронков-младший работает заместителем начальника в Управлении по делам ГО и ЧС Барнаула. В приемной ведомства изданию не смогли прокомментировать ситуацию, отметив, что сам Воронков в настоящее время на больничном.

Напомним, ранее мы сообщали, что это резонансное ДТП произошло на улице Власихинской, в районе дома № 27. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого иномарка врезалась в частный дом. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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В Барнауле водитель заехал на частный дом

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