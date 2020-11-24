Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 ноября 2020 года составило 24774

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 ноября 2020 года выросло на 228 человек и составило 24774 случаев инфицирования, в том числе 1730 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 67, Бийск – 25, Рубцовск – 16, Новоалтайск – 12, Яровое – 8, Славгород – 7, Алейск, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Заринск, Тальменский район – по 5 заболевших, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Михайловский, Павловский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Крутихинский, Панкрушихинский, Табунский, Угловский районы – по одному заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2375 человек.

– Кроме того, 1 897 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам, – отметили в оперштабе.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось на 198 человек. Всего их – 21340.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 258,42 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 5494 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5793 за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский врач: до 30% результатов тестов на коронавирус могут быть ошибочными

Доктор сообщил о дефиците тест-систем и рассказал о правильной подготовке к тесту на коронавирус (подробнее)