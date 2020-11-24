Барнаульский боец досрочно выиграл у соперника на юбилейном турнире RCC: intro 10

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21 ноября в академии единоборств РМК (Русской медной Компании) Екатеринбурга состоялся юбилейный турнир RCC: intro 10, в главном карде которого принял участие спортсмен из Барнаула Дмитрий Бабкин. На его счету в моменты боя профессиональный рекорд составлял четыре победы и ни одного поражения.

Дмитрий одержал досрочную победу удушающим приемом над именитым бойцом и обладателем номинации «Нокаут года 2019» по версии RCC. Противостоял нашему бойцу более опытный и именитый соперник из Краснодара - Артем Белах, на счету которого были семь побед при одном поражении. В 2019 году он отметился красивейшим ударом-нокаутом в прыжке коленом, который в последствии был признан лучшим по итогам голосования в номинации «Нокаут года» среди всех турниров RCC. Так же Артем Белах шел на серии из шести досрочных побед.

Дмитрий Бабкин: «Досрочно выиграть у такого соперника — дорогого стоит. Мой соперник — очень серьезный боец, он сильный, у него хороший рекорд. Все победы — а теперь и поражения — у него завершились досрочно. Хочу сказать спасибо моей команде и всем, кто меня поддерживал. Надеюсь, после этой победы я ворвусь в мировые рейтинги и буду получать топовых соперников».

Справка

Дмитрий Бабкин – тренер и профессиональный боец, мастер спорта по ММА, воспитанник Центра смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA.

Центр смешанных единоборств TOP TEAM SIBERIA – предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.