На Алтае водитель сбил детей на снегокате и уехал с места ДТП

Место ДТП. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 22 ноября автомобиль врезался в детей, которые катились на снегокате. Полицейские ищут очевидцев этого ДТП

Авария произошла около 16:20 часов в районе дома № 27 по переулку Колхозному. Неустановленный водитель ехал со стороны улицы Совхозной в направлении улицы Колхозной и врезался в снегокат с детьми. Они катались по проезжей части.

Водитель уехал с места ДТП. В результате аварии пострадал один из детей, его доставили в приемный покой больницы, госпитализация мальчику не потребовалась.

– Госавтоинспекция региона просит откликнуться очевидцев либо граждан, располагающих какой-либо информацией о произошедшем. Телефоны дежурной части ГИБДД (838822) 28-777, 9-24-97, – отметили в ведомстве.

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