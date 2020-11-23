В Заринском центре помощи детям открыли мемориальную доску Александру Калабину

Открытие доски

В Заринске в центре помощи детям, которые остались без попечения родителей открыли мемориальную доску имени ее бывшего директора Александра Калабина. Мужчина, посвятивший свою жизнь детям, скончался в этом году.

Он возглавлял центр 36 лет, был отмечен почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почетный гражданин Заринска». На церемонии присутствовали заместитель министра по образованию и науке в Алтайском крае Лариса Исакова, глава Заринска Виктор Азгалдян, дети и внуки Александра Калабина, а также коллеги и воспитанники, пришедшие отдать дань уважения и выразить благодарность педагогу, посвятившему свою жизнь воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщает официальный сайт региона.

Мемориальную доску открыли Виктор Азгалдян и дочь педагога Оксана Калабина.