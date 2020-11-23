ВТБ: кредитный портфель сегмента СМБ на Алтае превысил 16 млрд рублей

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам 9 месяцев 2020 г. превысил 16,9 млрд рублей.

В структуре регионального кредитного портфеля существенные доли приходятся на предприятия жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (17%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%), а также лесной и деревообрабатывающей промышленности (15%).

ВТБ принимает активное участие в реализации программ господдержки предпринимательства, а также реализует собственные меры для помощи среднему и малому бизнесу. Так, например, за отчетный период банк заключил 40 соглашений с предприятиями региона по программе льготного кредитования со ставкой не более 8,5% (Программе №1764) на сумму 1,4 млрд рублей, 16 соглашений на сумму свыше 1,4 млрд рублей по программе кредитования региональных предприятий агропромышленного комплекса (Программа №1528). По программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, подписано 346 соглашений на сумму свыше 1,4 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 86 соглашений на 305 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422). Также банк реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 4 млрд рублей.

«В третьем квартале мы продолжили активную работу по поддержке наших предпринимателей с помощью госпрограмм и собственных банковских инструментов. При этом стоит отметить, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, предприятия края уже адаптировались к работе в новых условиях и сохраняют умеренный оптимизм, выстраивая планы на перспективу», − отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В 2020 году ВТБ продолжил внедрять новые продукты и услуги для среднего и малого бизнеса. Среди них - открытие расчетного счета ИП-единоличного исполнительного органа за 20 минут в присутствии клиента, мобильный банк для предпринимателей ВТБ Бизнес Lite, мобильная бухгалтерия «Цифра» и другие. В сентябре было масштабировано приложение для предпринимателей ВТБ Бизнес QR по приему платежей от физлиц через систему быстрых платежей.