Даже котик в маске: в автобусе заметили "ответственного" пушистого пассажира

barnaul.insta Фото: Скриншот сайта

В барнаульском автобусе №20 заметили "ответственного" пушистого пассажира, который наравне со всеми соблюдал санитарный режим - тоже был в маске.

Фото опубликовали в паблике barnaul.insta. Пользователи похвалили хозяина и его питомца за сознательность, ведь, по некоторым данным, кошки тоже могут переносить коронавирус.

- Молодец хозяин, вот чем черт не шутит, лучше поберечь!

- Ученые заявили, что бессимптомными носителями коронавируса могут быть домашние кошки...

Между тем, некоторые высказали замечания мужчине - мол, на кота маску натянул, а у самого-то нос торчит:

- Коту нос закрыл, а сам? В чем смысл ношении маски тогда?

Но в целом фото позабавило и заслуженно получило более 3,6 тысяч "лайков".

- Я думаю человек просто с чувством юмора. Молодец, а то надоели уже эти серые злобные будни, - написал один из комментаторов.

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