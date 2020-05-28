Барнаульский ветеринар рассказал, как лечить кошек с COVID-19

Барнаульские владельцы домашних животных эмоционально обсуждают на форумах случай, произошедший в Москве: кошка заразилась COVID-19 от своего хозяина.

- Что делать и куда бежать, если Муська закашляет? – недоумевают горожане.

О том, насколько COVID-19 опасен для домашних животных, мы поговорили с известным барнаульским ветеринаром, президентом Алтайской краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

- Еще до московского случая в Китае подтвердили, что животные могут быть переносчиками данного вируса, - комментирует Артем Кучер.

Заболевание, по словам специалиста, может протекать как с клиническими признаками респираторной инфекции, так и скрыто.

- Поэтому, если вы замечаете у животного подозрительные признаки - высокая температура, вялость, течь из глаз и носа все те симптомы, которые характерны для любой инфекции), лучше конечно, показаться ветеринару, - советует Артем.

По словам специалиста, лечение будет симптоматическое, так как специфического лечения при коронавирусе до сих пор не изобрели.

- Тестов на диагностику COVID-19 у животных в Алтайском крае точно нет, – говорит ветеринар. - Есть стандартные коронавирусные тесты. Вообще, коронавирусы всегда в популяциях животных циркулировали, они всегда были, есть и будут.

Обычный коронавирус, по словам Кучера, может проявляться абсолютно различными симптомами. Это могут быть и высокая температура, и плевриты, и перитониты инфекционного характера, и поражения глаз. Одним словом, клиника разная.

- Самое главное, чтобы владельцы питомцев правильно подошли к этому вопросу и не паниковали, - подчеркнул ветеринар. - Страх - самое худшее, что может быть. К животным в данном случае нужен такой же подход, как и к людям - изоляция, проветривание помещения, укрепление иммунитета, витамины.

Кстати, комментируя СМИ первый случай заболевания короновирусом кошки, замруководителя Россельхознадзора Николай Власов подчеркнул, что заболевшая кошка не представляет опасности. Распространение коронавируса, по его словам, происходит за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.