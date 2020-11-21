Жительница Барнаула хотела защитить карту и потеряла 750 тысяч рублей

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула поверила, что разговаривает с сотрудниками банка и сделала все, о чем ее просили. В итоге с карты похитили 750 тыс. рублей, пишет краевое управление МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с карты происходит несанкционированное снятие денег и добавил, что это, скорее всего, мошенники. Чтобы не потерять деньги, нужно было снять всю сумму и сходить к другому банкомату.

Горожанка последовала совету незнакомца и выполнила все действия под его диктовку. После этого с карты исчезли около 750 тыс. рублей.

– Сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты. Если вам поступил такой звонок, то не нужно сообщать либо подтверждать свои персональные данные. Положите трубку либо перезвоните по указанному на карте телефону и уточните информацию. Не сообщай CVC-код. Обратитесь в ближайшее отделение вашего банка, – отмечают в МВД

Полицейские возбудили уголовное дело.

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