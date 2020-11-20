Алтайский краевой шахматный клуб переедет из аварийного здания

Теперь для проведения шахматных турниров не придется арендовать отдельное помещение. Фото: pixabay.com

В 2021 году краевой шахматный клуб получит новое помещение в центре Барнаула. Ему выделили здание по адресу Советская, 6.

– Сейчас проходит процедура принятия его в собственность Алтайского края, затем площадку передадут в оперативное управление клубу. Ориентировочно это произойдет в первом квартале 2021 года, – сообщает пресс-служба правительства региона.

Раньше шахматный клуб довольствовался помещением размером чуть больше 500 квадратных метров на Гоголя, 42. Комиссия признала его аварийным. В правительстве решили выделить из бюджета деньги на ремонт. Площадь нового помещения в два раза больше, плюс удобнее транспортная развязка. Теперь клубу не придется арендовать дополнительные помещения для проведения крупных шахматных турниров.

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