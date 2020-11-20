Барнаул будущего: как выглядят проекты «Спички», комплекса «Искра» и других интересных зданий

В Алтайском институте культуры открылась выставка «Союз искусств». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском институте культуры открылась выставка «Союз искусств». На ней можно увидеть архитектурные проекты мастерской «Классика» - как уже воплощенные, так и будущие. Так, например, одни из самых интересных - объекты «Спички» и комплекс «Искра» (его планируют построить в Индустриальном районе).

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Будущая «Искра» на площади Жукова – это мультифункциональный комплекс, - рассказывает архитектор, руководитель мастерской Александр Деринг. - Он будет многоэтажным и оформлен в светлых тонах.

Отдельную часть согласно проекту будет занимать офисный блок.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я сторонник децентрализации в городе. В том плане, чтобы часть офисных функций переносилась из центра, чтобы было развитие районов. Мы так и транспорт разгрузим и людям, которые рядом живут, станет удобнее ходить на работу, - комментирует Деринг.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

В нижней части «Искры» на трех этажах будут расположены магазины (продовольственные и непродовольственные), кафе, фитнес-центр, парикмахерские, а также загс.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Этот комплекс должен стать частью центра Индустриального района и формировать площадь, - считает Деринг.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Архитектор подчеркнул, что стоящий на площади памятный знак Жукову будет вписываться в общий ансамбль гармонично.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, за этот проект мастерская «Классика» получила золотой диплом на фестивале «Зодчество Сибири» в Иркутске и диплом в Москве на федеральном фестивале «Зодчество.

Получены высокие награды и за проект реновации «Спички», который был представлен на двух архитектурных фестивалях. Исторические здания, судя по эскизам, восстанавливаются и приспосабливаются под интерес туристов. Здесь и гончарные мастерские, и рестораны в стиле 18-19 века, залы для Демидовских балов, аттракцион «Золотой прииск», где каждый желающий сможет почувствовать себя золотодобытчиком и т. д. В том числе представлен и новый торговый объект на территории сереброплавильного завода - это одно- и двухэтажное здание с арочными окнами.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме этого посетители выставки могут увидеть проекты реставрации «Аптеки «КрюгерЪ», здания «Русский чай» и других объектов. Рядом в зале также представлены интересные скульптурные композиции Ивана Мозгового и живопись Натальи Акимовой.

В Алтайском институте культуры представлена выставка мастерской Александра Деринга. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Выставка «Союз искусств»

Где: Барнаул, пр. Ленина,66

Вход свободный

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