Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в барнаульской многоэтажке

В доме проводят капремонт. Фото: pixabay.com

После сообщений в СМИ о рухнувшем потолке в двухэтажном многоквартирном доме в Барнауле алтайская прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Во время проверки специалисты дадут оценку действия или бездействия управляющей компании ООО «ЕТРО» по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу Змеиногорский тракт 11-/10. Также оценят работу подрядной организации, которая проводит капитальный ремонт дома по контракту, заключенному с НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Кроме того, работники прокуратуры также проверят своевременность включения органами местного самоуправления дома в программу капремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае сироту заселили в квартиру без воды и тепла. Квартира изначально была построена с нарушением строительных и санитарных норм и поэтому является непригодной для проживания. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».