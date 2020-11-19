В Барнауле водителю стало плохо за рулем

Мужчина скончался в машине скорой помощи Фото: Анна СЕМИНА

Накануне днем, 18 ноября, в Барнауле 65-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander почувствовал себя плохо за рулем и попал в ДТП.

Авария произошла в районе Старого базара. Мужчина ехал со стороны речного вокзала к центру города. По предварительной информации, ему стало плохо и он мог потерять сознание. Автомобиль выехал сначала на аллею, разделяющую встречные потоки, а затем и на встречку. Там он столкнулся с другой машиной - Nissan Murano под управлением 44-летнего водителя.

Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, предполагаемого виновника ДТП пытались госпитализировать, но он скончался в машине «скорой помощи». Причина смерти в настоящий момент устанавливается.

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