На Алтае сироту заселили в квартиру без воды и тепла

Один суд уже состоялся, но устранять неполадки в квартире чиновники не спешат Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по выявленному факту халатности должностных лиц, которые заселили сироту в непригодную для жизни квартиру.

Как установило следствие, еще пять лет назад, в мае в 2015 года 28-летнюю жительницу Рубцовска по договору найма жилого помещения заселили в однушку также в городе Рубцовске. Девушка стояла на учете, как сирота и по закону имела право на получение квартиры. Однако новоселье обернулось для нее настоящим кошмаром.

Как выяснило следствие, квартира изначально была построена с нарушением строительных и санитарных норм и поэтому является непригодной для проживания.

- В марте 2019 года судом на КГКУ «Региональное жилищное управление» возложена обязанность произвести работы по приведению жилья в соответствие с проектной документацией и санитарными нормами. Однако до сих пор решение суда должностными лицами учреждения не исполнено, а сирота вынуждена проживать в квартире, в которой отсутствует водоснабжение и отопление, - отмечают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

В связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.