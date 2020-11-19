На проезде Канатном установят новые дорожные знаки

Места для расположения знаков Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на проезде Канатном появятся дорожные знаки, запрещающие въезд.

С завтрашнего дня, 20 ноября, на участке проезда Канатного от дома №110 до дома №118 будут установлены дорожные знаки «Въезд запрещен». Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это ежегодная мера и связана она с профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Там неудобная узкая дорога с уклоном.

Помимо этого, знаки, запрещающие остановку транспорта установят в субботу, 21 ноября, на участке улицы Шумакова от Власихинской до Южного Власихинского проезда.

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