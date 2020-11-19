Во Власихе продолжается реконструкция моста

Строительство моста во Власихе Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Власиха продолжается реконструкция моста через одноименную реку в районе улицы Мамонтова.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта составляет более 53 млн рублей. Полностью его должны сдать до 1 сентября следующего года.

На данный момент организована объездная дорога, обустроено освещение, завершен демонтаж прежнего моста, готово место под новые опоры. В окончательном виде длина новой переправы составит 47 метров, а ширина – девять, с учетом проезжей части и тротуаров.

- В этом году мы планируем закончить обустройство опор, в начале следующего - приступить к монтажу пролетных строений, а весной-летом закончить благоустройство. Сдача моста состоится в августе следующего года. Все работы ведутся в соответствии с графиком производства, отставаний нет, - приводит слова прораба подрядной организации ООО «Виарум» Вадима Фомина пресс-служба городской мэрии.