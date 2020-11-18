Мужчину осудили на 19 лет за сожжение бомжей на теплотрассе в Барнауле

В колонии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину признали виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью. Его приговорили к серьезному сроку, пишет краевой Следком.

В декабре 2019 года мужчина без определенного места жительства пришел к знакомым бомжам, которые жили на теплотрассе недалеко от района Нового рынка. Компания выпивала и вскоре произошел конфликт. Гость жестоко избил 56-летнего приятеля и 48-летнюю женщину, а затем кинул в них бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

– В результате поджога женщина сгорела заживо на месте происшествия, а потерпевший мужчина скончался в больнице от полученных травм и ожогов, – отмечают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина не признал свою вину. Он утверждал, что после избиения сразу же ушел, а пожар мог устроить сам погибший. Однако следователи опровергли эту версию, собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз.

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии особого режима, из которых 5 лет он должен будет провести в тюрьме.

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