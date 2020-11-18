Единственный аппарат КТ сломался в Камне-на-Оби

Аппарат КТ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби вышел из строя единственный в городе компьютерный томограф. В ближайшее время его должны починить специалисты, пишут “Каменские известия”.

Аппарат КТ сломался еще в субботу, 14 ноября. В город уже выехала ремонтная бригада. Пока больных отправляют на рентген и флюорографию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что почти одновременно сломались компьютерные томографы в диагностических центрах Бийска и Рубцовска.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в инстаграме сообщил, что поручил министерству организовать оперативный ремонт оборудования, расширить возможности проведения исследования на рентген-аппаратах

17 ноября минздрав Алтайского края сообщил о прибытии в регион новых томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Первый КТ-аппарат уже начал работать в Алейске, остальные еще должны пройти тестирование.

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