Второй пошел: в Рубцовске сломался единственный компьютерный томограф

Как долго будут чинить томограф - неизвестно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В рубцовском клинико-диагностическом центре сломался компьютерный томограф. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в самом медучреждении.

Томограф вышел из строя вчера, 9 ноября. Это был единственный в городе аппарат. Только там больные коронавирусом могли сделать КТ легких. На вопрос, куда теперь будут направлять местных жителей, в регистратуре ответили: «Скорее всего, никуда».

Что именно стало причиной поломки – неизвестно. Такое впечатление, что томографы уже не выдерживают нагрузки и ломаются один за одним. Ранее появилось информация, что сломался аппарат компьютерной томографии в Бийске. Там на ремонт отвели неделю, а медиков распустили по домам. Единственное, что могут предложить теперь бийчанам – это делать рентгенограмму в поликлинике по месту жительства. Видимо, аналогичные рекомендации дадут и жителям Рубцовска.

В эфире радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что до конца года в медучреждениях региона будут установлены еще шесть аппаратов КТ. Четыре из них разместят в больницах Барнаула, по одному – в Рубцовске и Алейске. Их, прежде всего, будут использовать для госпитализированных пациентов.

– Помимо этого, мы предоставим возможность доступа к этому оборудованию, что называется, с улицы – если скорой помощи потребуется подвезти пациента и сделать ему КТ, это будет возможно. Для Рубцовска и Алейска наличие КТ важно и по другим направлениям – исключение онкологических заболеваний, инсультов и т.д. То есть это не сугубо ковидная история, - рассказал Дмитрий Попов.

По словам министра, вокруг КТ создана нездоровый ажиотаж.

- При этом в 90% случаях исполнения КТ для пациентов не определяет тактику лечения. Мы назначаем стандартную схему лечения всем пациентам с вирусными заболеваниями, - говорит Дмитрий Попов. - Главная задача – обеспечить возможность и доступность лучевой диагностики в виде рентгена и флюорографии. И мы ее обеспечили. КТ необходима ни как основной метод скрининга, она нужна в первую очередь при госпитальном лечении для того, чтобы врачи определили, насколько интенсивно протекает процесс и какое лечение требуется пациенту.

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