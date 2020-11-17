Восемь алтайских муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

В этом году на подготовку региона к зиме направлено 1,5 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростехнадзор завершил проверки готовности муниципалитетов Алтайского края к отопительному сезону. Паспорта готовности по итогу получили лишь 130 из 138 территорий (94%).

Как сообщает региональный Минстрой, акты еще не получили города Алейск и Яровое, а также Бурлинский, Заринский, Каменский, Табунский, Тальменский и Хабарский районы. Им выдали акты с замечаниями, которые они должны устранить. После этого Ростехнадзор проведен еще одну проверку. Стоит добавить, что отопительный сезон в этих муниципалитетах проходит в штатном режиме.

- Уровень подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к зиме ежегодно повышается. В прошлом году в ходе плановой проверки паспорта были выданы 127 муниципалитетам – 91% от общего числа проверяемых. После этого срока акты готовности получили еще четыре муниципальных образования, - отметили в министерстве.

Напомним, в этом году на подготовку региона к зиме направлено 1,5 млрд рублей.

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