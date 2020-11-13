Аварийная бригада заменила 12 метров поврежденной трубы Фото: Анна СЕМИНА

По состоянию на вечер пятницы, 13 ноября, в Барнауле устранили повреждение на теплосети, зарегистрированное на улице Матросова, 216.

Напомним, ранее произошел порыв на теплосети диаметром 273 миллиметра. На время проведения аварийно-ремонтных работ потребовалось временно ограничить подачу ресурса потребителям. В результате без тепла на несколько часов остались жители 28 многоквартирных домов, четырех домов частного сектора, а также два детских сада, две школы, поликлиника и 12 административных зданий. По данным СГК в зону отключения попали больше двух тысяч человек.

Для того чтобы ликвидировать последствия аварии сотрудникам Барнаульской теплосетевой компании пришлось заменить 12 метров поврежденной трубы. На перекладке коммуникаций были задействованы 14 человек и шесть единиц техники.

По данным на 17.45, сварочные работы были завершены, началось заполнение системы и запуск тепла в дома жителей района.

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