В Барнауле ограничат парковку машин на улицах для уборки снега

Уборка снега в ночное время в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 20 ноября в Барнауле запретят остановку и стоянку транспорта в ночное время на нескольких участках улиц. Ограничения вводят для того, чтобы спецтехника могла беспрепятственно убирать снег.

В горадминистрация перечислили участки:

- ул. Короленко, парковка в районе здания №105,

- малая проезжая часть Павловского тракта, четная сторона от ул. Георгиева до ул. Попова,

- ул. Молодежной в районе здания №3, нечетная сторона, от здания №108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского,

- малая проезжая часть ул.Малахова, четная сторона от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского,

- ул. Тимуровская, от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой, обе стороны,

- ул. Островского, четная сторона от ул. Антона Петрова до дома №68е по ул. Островского;

- ул. Георгия Исакова, обе стороны от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;

- ул.40 лет Октября, обе стороны от ул. П. Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов;

- ул. Островского, четная сторона от ул. Антона Петрова до дома №68е по ул. Островского;

- малая проезжая часть ул. Малахова, четная сторона от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского;

- малая проезжая часть Павловского тракта, четная сторона от ул. Георгиева до ул. Попова;

- малая проезжая часть ул.Малахова, четная сторона от ул.Взлетной до ул. Балтийской.

С 4 декабря знаки, ограничивающие остановку и стоянку, планируют установить на:

- четной стороне ул. П. Сухова в районе здания №62 (СШОР по спортивной гимнастике им. Хорохордина);

- нечетной стороне ул. Георгиева в районе здания №13 (детская поликлиника №9),

- ул. 2-й Северо-Западной, четная сторона от ул. А. Петрова до парка «Арлекино».

Возможно, ограничения введут и на других участках, если будут сложности с уборкой снега.

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