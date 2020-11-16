В Барнауле ограничат парковку машин на улицах для уборки снега

Уборка снега в ночное время в Барнауле
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
С 20 ноября в Барнауле запретят остановку и стоянку транспорта в ночное время на нескольких участках улиц. Ограничения вводят для того, чтобы спецтехника могла беспрепятственно убирать снег.
В горадминистрация перечислили участки:
- ул. Короленко, парковка в районе здания №105,
- малая проезжая часть Павловского тракта, четная сторона от ул. Георгиева до ул. Попова,
- ул. Молодежной в районе здания №3, нечетная сторона, от здания №108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского,
- малая проезжая часть ул.Малахова, четная сторона от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского,
- ул. Тимуровская, от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой, обе стороны,
- ул. Островского, четная сторона от ул. Антона Петрова до дома №68е по ул. Островского;
- ул. Георгия Исакова, обе стороны от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова;
- ул.40 лет Октября, обе стороны от ул. П. Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов;
- ул. Островского, четная сторона от ул. Антона Петрова до дома №68е по ул. Островского;
- малая проезжая часть ул. Малахова, четная сторона от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского;
- малая проезжая часть Павловского тракта, четная сторона от ул. Георгиева до ул. Попова;
- малая проезжая часть ул.Малахова, четная сторона от ул.Взлетной до ул. Балтийской.
С 4 декабря знаки, ограничивающие остановку и стоянку, планируют установить на:
- четной стороне ул. П. Сухова в районе здания №62 (СШОР по спортивной гимнастике им. Хорохордина);
- нечетной стороне ул. Георгиева в районе здания №13 (детская поликлиника №9),
- ул. 2-й Северо-Западной, четная сторона от ул. А. Петрова до парка «Арлекино».
Возможно, ограничения введут и на других участках, если будут сложности с уборкой снега.
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