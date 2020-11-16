Барнаульцы могут наблюдать за работой дорожной техники в режиме онлайн

Спецтехника в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители Барнаула могут наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме онлайн. Для этого нужно перейти по ссылке. На карте отображается информация по технике, которая работает в данный момент.

Как сообщает пресс-центр мэрии, технический парк «Автодорстроя» включает 241 снегоуборочную технику. На всех машинах установлено оборудование ГЛОНАСС. Работа идет в две смены.

- Ночная смена длится с 23:00 до 8:00, обед с 3:00 до 3:48. Дневная: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, - рассказали в городской администрации. - В выходные спецтехника работает в зависимости от погоды.

В первую очередь, снег и лед счищают с магистральных улиц, по которым идет общественный транспорт. Потом убирают второстепенные улицы; а затем снегоуборочная техника переходит к очистке межквартальных проездов.

Телефон диспетчерской службы «Автодорстроя»: 504-360.