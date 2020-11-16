Звезда кино Елена Старостина побывала в барнаульском зоопарке

Инстаграм Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Актриса Елена Старостина побывала в барнаульском зоопарке. Как рассказали сотрудники, актриса лично знакома с директором Сергеем Писаревым - их встреча произошла на съемках передачи "Видели видео".

- С первых минут было ясно, что они "на одной волне". Тогда и было принято решение, что Елена обязательно посетит наш зоопарк! И вот долгожданный момент настал, - рассказывают в зоопарке.

Барнаульский зоопарк посетила прекрасная гостья из Москвы Фото:

Сергей Писарев познакомил гостью с обитателями зоопарка, вкусно накормил, а также показал барнаульские достопримечательности. Судя по фото в Инстаграме зоопарка, актриса побывала в Нагорном парке, на набережной Оби, в ресторации "Горная аптека".

- Добрая, позитивная, неповторимая, очаровательная, обворожительная, - восхищенно пишут об актрисе сотрудники зоопарка.

Елена Старостина ранее была популярна как одна из ведущих программы «Принцип домино». Также она активно снималась и снимается в фильмах и сериалах, в числе которых "Моя прекрасная няня", "След", "Триггер", "Семейные обстоятельства" и другие.