Больше двух тысяч человек остались без тепла из-за аварии на теплосети

Без тепла остались 28 многоквартирных домов, четыре частных дома, два детских сада, две школы, поликлиника и 12 административных зданий Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле произошло повреждение теплосети, расположенной на улице Матросова, 216. Специалисты Сибирской генерирующей компании уже приступили к устранению неполадок.

По информации компании, повреждение произошло на тепловой сети диаметром 273 миллиметра. На период аварийно-восстановительных работ временно будет приостановлена подача тепла в 28 многоквартирных жилых домов, четыре частных дома, два детских сада, две школы, поликлинику и 12 административных зданий. В общей сложности в зону отключения попали 2058 человек.

- Специализированной эксплуатирующей организацией филиал АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» для устранения повреждения планируется выполнить перекладку участка тепловой сети протяженностью 12 метров. В производстве ремонтных работ задействовано 14 специалистов и шесть единиц техники, - отмечают в Сибирской генерирующей компании.

Все неполадки планируют завершить до конца рабочего дня пятницы, 13.