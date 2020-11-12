Алтайские судебные приставы распродают арестованное имущество должников

Аукцион пройдет 30 ноября.
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В пресс-службе судебных приставов Алтайского края объявили об аукционе, который пройдет 30 ноября. На нем распродадут арестованное имущество должников.
На торги выставлены недвижимость, автомобили, сельскохозяйственная техника и другое. Все это – арестованное заложенное и незаложенное имущество, принадлежащее должникам.
Всего в аукционе участвуют 118 лотов на общую сумму 38,9 млн. руб.
Подробную информацию об имуществе, дате и месте проведения торгов потенциальные покупатели могут узнать на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» в разделе «Имущественные торги».
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