Глава Троицкого района может покинуть свой пост

Точная дата его отставки пока неизвестна. Фото: ТОЛК, Анна Меньшикова

Глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников может покинуть свой пост. По информации «Банкфакса», он уже заявил о своем намерении, но точная дата его отставки пока не разглашается.

В администрации района изданию подтвердили о планах Овсянникова, которыми он поделился с коллективом. Сегодня, 8 октября, он должен присутствовать на встрече в краевом правительстве, где, по всей видимости, пройдет обсуждение вопроса полномочий главы района и назовут конкретную дату ухода мужчины с поста главы.

Каких-либо очевидных причин для отставки чиновника пока нет. Но есть версия, что Андрей Овсянников может перебраться работать в краевую столицу.

- В пользу этого варианта говорит также информация о том, что Овсянников с семьей живет в Барнауле. Это выяснилось в 2019 году, - отмечает агентство.