В Барнауле водитель Porsche Cayenne без прав врезался в Toyota

Водителя и пассажиров доставили в отдел Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня ночью в краевой столице водитель Porsche Cayenne устроил ДТП. Выяснилось, что у мужчины нет прав и неизвестно, кому принадлежит премиальный автомобиль, сообщает краевое ГИБДД Барнаула.

Авария произошла в 2:15 на пересечении улиц Попова и Балтийской. По предварительной информации, 23-летний водитель Porsche Cayenne не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla. Никто не пострадал.

Во время разбирательства выяснилось, что у водителя Porsche нет прав. У мужчины были признаки опьянения, он не смог объяснить, чей это автомобиль. Барнаулец отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, его оформили по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

В итоге мужчину, а также двух пассажиров Porsche, 18-ти и 30-летнего, доставили в отдел полиции по Индустриальному район по подозрению в угоне. Полицейские проводят проверку.

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