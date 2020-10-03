В центре Барнаула ночью сбили женщину, которая шла на «красный»

Полиция проводит проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь со 2 на 3 октября в центре Барнаула произошло ДТП. На пересечении улиц Ленина и Профинтерна сбили женщину, которая переходила улицу на запрещающий знак светофора. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

В городской госавтоинспекции рассказали, что авария произошла в 00:40 часов на проспекте Ленина возле дома №92. За рулем находился водитель 2000 года рождения. Управляя автомобилем Toyota Verossa, он наехал на женщину на пешеходном переходе. При этом пострадавшая не должна была в этот момент переходить дорогу, так как для нее был запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила телесные травмы. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в городскую больницу №1. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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