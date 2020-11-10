Бийчанина будут судить за поджог дома с двумя детьми внутри

Горожанину предъявили обвинение. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следователи предъявили обвинении 33-летнем жителю Бийска в покушении на убийство двух детей. Мужчина поджег крыльцо дома, в котором находились несовершеннолетние, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло 18 октября в Бийске. Мужчина пришел к дому бывшей сожительницы, зная, что внутри находятся ее дети, которым 11 лет и три года. Дочь хозяйки дома не открыла дверь, тогда бийчанин облил крыльцо смесью из масла и бензина, а затем поджег.

К счастью, трагедии удалось избежать – детей спас прохожий, который заметил пожар и вытащил ребятишек из окна. В результате этого ЧП в огне сгорели некоторые вещи.

Мужчину заключили под стражу. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств и продолжают расследование этого уголовного дела.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вечером 8 ноября в многоквартирном жилом доме на улице Весенняя в Барнауле произошел пожар. Из здания эвакуировали более 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 человек эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Для борьбы с огнем проложили магистральную линию, подали два многофункциональных ствола (подробнее)