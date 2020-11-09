Более 20 человек спасли на пожаре в Барнауле, из них девять детей

Пожар в пос. Новосиликатный 8 ноября Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 8 ноября в многоквартирном жилом доме на улице Весенняя в микрорайоне Новосиликатный произошел пожар. Источник возгорания находился в одной из квартир на шестом этаже.

- Сообщение о ЧП поступило в 19:00, в 19:46 пламя удалось локализовать, еще две минуты потребовалось для полной ликвидации возгорания. А полностью устранить последствия пожара удалось к 21:46, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В подъезде было плотное задымление с 6 по 9 этажи. Дым быстро распространялся по подъезду. В связи с этим по лестнице эвакуировали более 20 человек, из них 9 детей. При этом никто не пострадал.

- В результате квартира на шестом этаже выгорела полностью, также поврежден фасад дома на 7, 8 и 9 этажах. Общая площадь горения составила около 40 кв. метров, - рассказали в МЧС.

В тушении принимали участие 41 человек, 12 единиц пожарной и спецтехники.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 3:17. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, из квартиры, расположенной на пятом этаже, шел густой дым. Для борьбы с огнем проложили магистральную линию, подали два многофункциональных ствола (подробнее)